Мінськ. У Білорусі ставка рефінансування наприкінці 2012 року очікується на рівні 20-23% річних.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента Білорусі, це передбачено указом президента Республіки Білорусь Олександра ЛУКАШЕНКА від 23 грудня № 591 «Про затвердження основних напрямів грошово-кредитної політики Республіки Білорусь на 2012 рік».

«Прогнозується, що ставка рефінансування на кінець 2012 року складе 20-23% річних (за зростання споживчих цін на 19-22%), вимоги банків до економіки зростуть на 17-23% і складуть 40% до валового внутрішнього продукту», - повідомляє прес-служба білоруського президента.

Указом встановлено чіткі та конкретні цілі грошово-кредитної політики, параметри розвитку банківського сектора Білорусі на 2012 рік. Введено цільові орієнтири щодо процентної політики та кредитування банками економіки, міжнародним резервним активам.

Як повідомляв УНІАН, голова Нацбанку Надія ЄРМАКОВА на прес-конференції 7 грудня не виключила, що в другій половині січня 2012 ставка рефінансування буде переглянута в бік зниження.

Довідка УНІАН. У Білорусі з 12 грудня встановлена ставка рефінансування 45%. У 2011 році ставка рефінансування підвищувалася дванадцять разів.