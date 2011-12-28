Акімова: держбюджет-2012 має бути переглянутий

Державний бюджет на 2012 рік має бути переглянутий до кінця першого кварталу, незалежно від того, вдасться чи не вдасться домовитися з Росією про зниження ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА під час спілкування з журналістами.

Вона відзначила, що бюджет необхідно переглянути для конкретизації деяких статей витрат і збільшення коштів на розвиток.

«Є зміна ціни на газ чи немає зміни ціни на газ, перегляд постатейного розподілу все одно доцільний. У бюджеті невелика кількість видатків розвитку, його можна подивитися в рамках постатейного перерозподілу наявних коштів, аби збільшити видатки розвитку», - сказала І.АКІМОВА.

Вона також відзначила, що необхідно переглянути структуру видатків на державне управління і фонду регіонального розвитку.

При цьому І.АКІМОВА відзначила, що в разі зміни ціни на газ також буде необхідно проводити перегляд бюджету.

«Змінюються ціни на газ - перегляд автоматично необхідний, без питань. Але якщо, припустимо, вони не зміняться, перегляд необхідний у частині збільшення транспарентності і збільшення ступеню видатків розвитку», - сказала вона, відзначивши при цьому, що прийнятий Верховною Радою бюджет Президент підписав, зокрема, для забезпечення прийняття регіональних бюджетів.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон №4282-VI «Про Державний бюджет України на 2012 рік».