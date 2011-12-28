Середня зарплата в Україні в листопаді знизилася на 0,1% - до 2727 грн.

Середня заробітна плата штатних працівників в Україні в листопаді 2011 року порівняно з жовтнем ц.р. знизилася на 0,1%, або на 2 грн., і на 1 грудня становила 2,727 тис. грн. Водночас, порівняно з листопадом 2010 року середня зарплата зросла на 15,9%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Найвищий рівень середньої зарплати в Україні на 1 грудня ц.р. спостерігався в Києві – 4,168 тис. грн. (у листопаді середня зарплата зросла на 1%, порівняно з листопадом 2010 року — на 15,2%), а також у Донецькій – 3,203 тис. грн. (у листопаді - зниження на 0,3%, порівняно з листопадом 2010 року — зростання на 17,2%), Київській — 2,856 тис. грн. (у листопаді - зростання на 0,9%, порівняно з листопадом 2010 року — на 20,4%) і Дніпропетровській областях – 2,849 тис. грн. (у листопаді - зниження на 1,6%, порівняно з листопадом 2010 року — зростання на 16%).

Найнижчий рівень середньої зарплати відзначено в Тернопільській – 2,001 тис. грн. (у листопаді - зростання на 2,5%, порівняно з листопадом 2010 року — на 13,5%), Чернігівській – 2,047 тис. грн. (у листопаді - зростання на 1,5%, порівняно з листопадом 2010 року — на 15,1%) і Херсонській областях – 2,052 тис. грн. (у листопаді - зростання на 0,3%, порівняно з листопадом 2010 року — на 14,5%).

В цілому зростання рівня середньої заробітної плати в листопаді 2011 року спостерігалося в 12 областях, Києві та Севастополі, зниження – в 10 областях, а також в АР Крим. У Волинській і Львівській областях показник середньої заробітної плати в листопаді не змінився порівняно з жовтнем і становив 2,077 тис. грн. і 2,302 тис. грн., відповідно.

Зокрема, на 1 грудня ц.р. середня зарплата в АР Крим становила 2,375 тис. грн. (у листопаді - зниження на 0,9%, порівняно з листопадом минулого року — зростання на 15,4%), у Вінницькій області – 2,204 тис. грн. (+0,2%; +16%), Житомирській – 2,133 тис. грн. (+0,6%; +13,4%), Закарпатській – 2,121 тис. грн. (-0,1%; +10,6%), Запорізькій – 2,684 тис. грн. (-3%; +16,4%), Івано-Франківській – 2,242 тис. грн. (-0,5%; +13,4%), Кіровоградській – 2,226 тис. грн. (+0,9%; +17,9%), Луганській – 2,833 тис. грн. (+1,2%; +14,6%), Миколаївській – 2,506 тис. грн. (-1,9%; +15,7%), Одеській – 2,476 тис. грн. (+0,8%; +17,8%), Полтавській – 2,536 тис. грн. (-1,8%; +15,5%), Рівненській – 2,257 тис. грн. (-3,2%; +7,6%), Сумській – 2,255 тис. грн. (+1%; +16%), Харківській – 2,506 тис. грн. (+0,7%; +15,6%), Хмельницькій – 2,168 тис. грн. (-2%; +15,2%), Черкаській – 2,242 тис. грн. (-1,1%; +15,8%), Чернівецькій області – 2,07 тис. грн. (+1%; +12%), у Севастополі — 2,568 тис. грн. (+2%; +13,2%)

За даними Держстату, в січні-жовтні 2011 року в Україні фонд оплати праці було нараховано у розмірі 280,692 млрд. грн., що на 15,7% більше порівняно з аналогічним періодом 2010 року.