Транш МВФ надійде в Україну до парламентських виборів, сподівається Акімова

Перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА сподівається на успішну співпрацю України і Міжнародного валютного фонду в 2012 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила 28 грудня під час спілкування з журналістами.

І.АКІМОВА наголосила, що підставою для продовження співпраці і отримання чергового траншу МВФ є ухвалення узгодженого з Фондом Держбюджету на 2012 рік.

«Я дуже сподіваюся на те, що прийнятий бюджет, узгоджений з МВФ, буде хорошою базою для продовження співпраці. ...І за видатками, і за доходами, і по макропоказниках, таким як дефіцит і державний борг – усі питання узгоджені. Цей держбюджет, заснований на високій ціні на газ, він був узгоджений з МВФ», - сказала І.АКІМОВА.

Крім того, вона висловила сподівання, що кошти чергового траншу МВФ надійдуть в Україну до парламентських виборів.

«Я сподіваюся на продовження переговорів після Нового року, яке виллється у надання нам чергового траншу. Думаю, що це буде дуже важливою підмогою і в частині отримання додаткових фінансових можливостей, і як сигнал (для залучення інших коштів - УНІАН) », – зазначила І.АКІМОВА.

При цьому вона підкреслила, що співпраця з МВФ залишається стратегічним завданням України.

«Тема МВФ не зійде з порядку денного у найближчі роки. Це нам необхідно. Тому робота з МВФ не припинялася», – заявила І.АКІМОВА.