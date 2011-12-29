Підстав драматизувати ситуацію з дефіцитом платіжного балансу України немає?

Перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА вважає, що сьогодні немає підстав драматизувати ситуацію з дефіцитом платіжного балансу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила 28 грудня під час спілкування з журналістами

«Ніяких тенденцій у частині платіжного балансу, які можна було б назвати драматичними, які б вели до того, що різко збільшувалися ризики, до величезної девальвації гривні, на сьогодні відзначити не можна», – заявила І.АКІМОВА.

Вона зазначила, що ситуація з резервами Національного банку стабілізувалася – НБУ ухвалив кілька рішень, адекватних у цій ситуації.

При цьому І.АКІМОВА підкреслила, що ситуація з платіжним балансом все ж має перебувати під постійним контролем.

«Негативне сальдо платіжного балансу має бути постійним сигналом про те, що нам потрібно думати і про свою політику запозичень. Поки що немає підстав робити висновок, що ми не зможемо позичити для того, щоб розрахуватися за своїми борговими зобов`язаннями», - сказала І.АКІМОВА.

Також вона заявила, що уряд тримає на контролі питання платіжного балансу, і Нацбанк поступово зміцнює свої резерви і пропонує нові інструменти запозичень.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зведеного платіжного балансу України у січні-жовтні 2011 року становив 1,491 млрд. дол. у порівнянні з профіцитом 5,856 млрд. дол. за відповідний період 2010 року.