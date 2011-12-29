Президент Киргизії стверджує, що Росія чотири роки не платить за оренду військових баз

Президент Киргизії на своїй першій після вступу на посаду глави держави прес-конференції назвав Росію основним стратегічним партнером, але стверджував, що Москва чотири роки не платила за оренду території під військові об`єкти.

Атамбаєв сказав, що йому вдалося досягти взаєморозуміння з президентом РФ Дмитром Медведєвим, зокрема, в питанні оплати боргу російської сторони, що утворився за останні 4 роки оренди території республіки під російські військові об`єкти.

На території Киргизії розміщені чотири військові об`єкти РФ, а також авіабаза ОДКД в місті Кант.

"З 2007 року Росія нічого не платила Киргизстану за свої військові об`єкти. Дмитро Анатолійович, почувши про це, при мені попросив міністра оборони розібратися з ситуацією", - заявив Атамбаєв.

Атамбаєв займав раніше пост прем`єра Киргизії, в березні він повідомляв, що борг Киргизії перед Росією досяг 500 мільйонів доларів. Бішкек сподівався списати частину зовнішнього боргу перед Росією - "десь 200 мільйонів доларів" - шляхом передачі 48% акцій оборонного підприємства "Дастан". Це підприємство, розташоване в Іссик-Кульському районі і називалося колись "Фізпрібори", займається створенням морської зброї, підводно-технічних засобів спеціального призначення в інтересах Міноборони РФ.

Атамбаєв також нагадав, що Киргизії вдалося добитися домовленостей з турецькою стороною про списання зовнішнього боргу республіки на суму 50 мільйонів доларів.

Зовнішній борг Киргизії, за даними Мінфіну, перевищує 2,6 мільярда доларів.

У квітні минулого року в Киргизії стався державний переворот, що змістив президента Курбана Бакієва. У жовтні нинішнього року в республіці президентськими виборами, визнаними прозорими і чесними, завершився етап легітимації влади, повідомляє РІА "Новости".