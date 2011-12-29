Торги доларом на міжбанку відкрилися зростанням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,0410/8,0490 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2504/09, котирування по євро-гривні пішли донизу – 10,3855/10,3975. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар упали – 1,2917/19 (середа - 1,3064/66).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.