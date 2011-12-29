Клюєв прогнозує збільшення звернень до дозвільних органів із 1 січня вдвічі

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку та торгівлі Андрій КЛЮЄВ прогнозує, що з 1 січня наступного року кількість звернень до дозвільних органів зросте вдвічі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час селекторної наради.

«У 2011 році один державний адміністратор обробляв у середньому 287 звернень суб`єктів господарювання. За попередніми розрахунками, індивідуальне навантаження може збільшитися з 1 січня до 500 і більше звернень», - зазначив він.

Проте, як зазначив А.КЛЮЄВ, на сьогодні в Україні працює всього 900 держадміністраторів. Рівень забезпечення кадрів дозвільних органів по країні становить 75%. Так, за його словами, уповільненими темпами комплектуються кадри в Полтавській області (67%), Донецькій та Житомирській (70%), Черкаській (71%), Чернівецькій (72%).

Всього в Україні на сьогодні діє 680 дозвільних центрів. «Більшість державних адміністрацій звітують про повну готовність до цієї роботи.

Але моніторинг, який було проведено протягом жовтня-листопада, свідчить про протилежне», - підкреслив А.КЛЮЄВ.

Нагадаємо, з 1 січня 2012 року набирає чинності Закон "Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності", яким зокрема вводиться принцип "єдиного вікна".