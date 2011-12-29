Київрада візьме в «Ощадбанку» 350 млн. грн. кредиту в обмін на акції банку «Хрещатик»

Столичні депутати затвердили кредитний договір між Київрадою та ПАТ «Державний ощадний банк України», згідно з яким місто для отримання кредиту в розмірі 350 млн. грн. передасть «Ощадбанку» свій пакет акцій у банку «Хрещатик».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії Київради. Рішення підтримали 88 зі 108 зареєстрованих у залі депутатів.

Виступаючи з доповіддю з цього питання, заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО нагадав, що місто бере внутрішній кредит у розмірі 350 млн. грн. на придбання рухомого складу для комунального підприємства «Київпастранс». За його словами, відбувся конкурс з визначення банку, який надасть столиці відповідну позику, його виграв «Ощадбанк». Кредит надається під 15% річних, з яких 7,5% ставки буде компенсовано з держбюджету.

На отримані кошти місто придбає 77 тролейбусів.

На брифінгу перед початком сесії заступник Київського міського голови, секретар Київради Галина ГЕРЕГА зазначила: «Я хочу сказати про забезпечення цієї кредитної угоди. Ми змушені віддати 25% акцій банку «Хрещатик», тому що треба оперативно це зробити. Після того як тролейбуси будуть виготовлені (на підприємстві «Богдан»), вони будуть передані в заставу замість цього пакету».

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Київрада дозволила столиці отримати внутрішній кредит у розмірі 350 млн. грн. на оновлення рухомого складу КП «Київпастранс».

Згідно з рішенням, місто візьме кредит терміном на три роки з відсотковою ставкою, що не має перевищувати 14,8%.