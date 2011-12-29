Приватні грошові перекази до України збільшилися на 21% - до 4,447 млрд. дол.

Об`єм приватних грошових переказів з-за кордону до України у січні-вересні 2011 року порівняно з відповідним періодом 2010 року збільшився на 21% - до 4,447 млрд. дол.

Про це повідомляють на сайті Національного банку України (НБУ).

Із загальної суми 32,1% або 1,429 млрд. дол. склали перекази з Росії, 10,3% або 460,1 млн. дол., - перекази зі США, 6,9%, або 308,3 млн. дол., - з Німеччини, 5,7%, або 251,5 млн. дол., - з Греції, 5,6%, або 249,4 млн. дол., - з Кіпру, 5,6%, або 248,9 млн. дол., - з Італії.

НБУ вказує, що дані розраховані на підставі банківської звітності про фінансові операції з нерезидентами України і про переклади, які здійснені з використанням міжнародних систем переказу коштів, і не враховують об`єми коштів, що надійшли в Україну неформальними каналами і з використанням систем переказу коштів, створених резидентами України.