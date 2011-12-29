Торги на міжбанку сьогодні закрилися зниженням долара та євро

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0410/8,0490, до 12:00 ціни виросли 8,0490/8,0560. До закриття торгів цінові рівні впали 8,0390/8,0490 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився 0,2504/09, до 12:00 ціни знизилися 0,2498/0.2503. До закриття торгів ціни досягли мінімуму 0,2493/97. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 32,2355 (+0,5780).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2917/19, а до 15:00 впали 1,2865/67. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,3855/10,3975, до 12:00 ціни пішли вгору 10,3940/10,4070. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH знизилися 10,3410/10,3580.