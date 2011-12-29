Підприємства торгівлі збільшили перерахування податків до бюджету в 1,7 разу - ДПСУ

Підприємства гуртовової і роздрібної торгівлі у січні-листопаді 2011 року перерахували до бюджету 27,6 млрд. грн., що в 1,7 разу або на 11,5 млрд. грн., більше порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

Підприємства добувної промисловості за 11 місяців скерували до бюджету 28,8 млрд. грн., - у 1,6 разу або на 10,7 млрд. грн. більше, ніж за 11 місяців 2010 року. Підприємства будівельної галузі перерахували 5 млрд. грн. (у 1,5 разу або на 1,8 млрд. грн. більше); підприємства, що займаються виробництвом електроенергії, газу і води - 14,2 млрд. грн. (у 1,5 разу або на 4,6 млрд. грн. більше).

Усього в січні-листопаді 2011 року у платежах, контрольованих органами податкової служби, до державного бюджету надійшло 176,9 млрд. грн., що майже у півтора рази більше від аналогічного показника 2010 року.