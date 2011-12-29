Негативне значення чистої інвестпозиції України виросло до 43,5 млрд. дол.

Негативне значення чистої інвестиційної позиції України за січень-вересень 2011 року збільшилося на 12,3% - до 43,537 млрд. дол.

Про це повідомляють на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, від початку року активи України збільшилися на 4,4% - до 139,247 млрд. дол., у тому числі прямі інвестиції за кордон виросли на 18 млн. дол. - до 7,984 млрд. дол.

Пасиви України збільшилися на 6% - до 182,811 млрд. дол., у тому числі прямі інвестиції в Україну виросли на 5,308 млрд. дол. - до 63,293 млрд. дол., портфельні інвестиції - з 20,034 млрд. дол. до 22,242 млрд. дол.

Довідка УНІАН. Міжнародна інвестиційна позиція - це статистичний звіт, який відображає накопичені запаси зовнішніх фінансових активів і пасивів країни. Йдеться про усі фінансові вимоги і зобов'язання резидентів країни до нерезидентів.