Київрада дозволила передати в заставу «Укрексімбанку» приміщення служб РДА

Київрада дозволила передати в заставу "Укрексімбанку" приміщення служб райдержадміністрацій для забезпечення кредиту, узятого столицею у 2010 році на погашення заборгованості перед компанією "Київенерго" за енергоносії.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 72 з 108 зареєстрованих в залі депутатів міськради.

Рішення прийняте для забезпечення виконання постанови Кабінету міністрів України від 18 серпня 2010 р. № 721 про надання Києву дозволу на отримання кредиту у розмірі 2 млрд. грн. на погашення боргів перед "Київенерго" і у зв'язку з відповідним рішенням Київради від 25 серпня 2010 року.

Як повідомив доповідач з цього питання начальник Головного управління комунальної власності КМДА Дмитро ПАРФЕНЕНКО, у 2010 році Київрада дала згоду на залучення позики "Укрексімбанку". Для його забезпечення банку були передані векселі, у той же час, в договорі про позику зазначалося, що наступного року, тобто у 2011, векселі будуть конвертовані як запорука майна.

За словами Д.ПАРФЕНЕНКА, "Укрексімбанк" в середині року звернувся в КМДА з проханням здійснити відповідні заходи. У зв'язку з цим Головне управління комунальної власності підготувало перелік об'єктів, які можуть бути передані в заставу. "Насправді майна, яке можна передати в заставу, не так багато. Ми перебрали усе, що є, і вибрали найменш значимі об'єкти, які не можуть бути приватизовані або здаватися в оренду", - підкреслив керівник управління комунальної власності. За його словами, були вибрані приміщення, які займають служби районних держадміністрацій у м. Києві, - жеки, комунальні підприємства і тому подібне.

В інтерв'ю журналістам Д.ПАРФЕНЕНКО зазначив, що в переліку об'єктів, які передаються в заставу "Укрексімбанку", немає приміщень районних адміністрацій.

Він також пояснив, що до цього переліку увійшло багато об'єктів, але в той же час не зміг сказати, скільки саме. "Нам треба вийти на 750 млн. грн., але насправді оцінка там не прописана, і процедура наступна - нам Київрада дала повноваження і ми робимо оцінку по кожному об'єкту з переліку і дивимося, щоб набралося на 750 млн.", - зазначив Д.ПАРФЕНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році уряд надав Києву дозвіл на отримання кредиту для погашення боргів за енергоносії. У зв'язку з цим рішенням столиця у серпні 2010 року залучила кредит у розмірі 1,5 млрд. грн. (в"Ощадбанку" - 1 млрд. грн. і в "Укрексімбанку" - 500 млн. грн.). Крім того, у грудні 2010 року влада столиці узяла ще один кредит в об'ємі 500 млн. грн.: по 250 млн. грн. у тих же банках.

Перший кредит був узятий на три роки під 12,75% річних. Другий кредит - на один рік під 12,5% річних.