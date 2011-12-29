Київрада затвердила Програму соціально-економічного розвитку міста на 2012 рік

Київська міська рада затвердила Програму соціально-економічного розвитку міста на 2012 рік.

Як повідомили УНІАН в прес-службі столичної міськдержадміністрації, за це рішення проголосували 89 депутатів.

За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Руслана КРАМАРЕНКА, програма спрямована на підвищення ефективності управління майновими і земельними ресурсами міста, впровадження стратегічного і середньострокового планування, оптимізацію управління бюджетними ресурсами, впровадження програмно-цільового методу бюджетування, а також на створення сприятливого інвестиційного і підприємницького клімату та розвиток державно-приватного партнерства.

Відповідно до програми, об'єм асигнувань з бюджету Києва на капітальні вкладення складає 858,6 млн. грн.. Цей об'єм витрат не покриває загальної потреби в коштах на об'єкти капітального будівництва, яка була визначена структурними підрозділами міської адміністрації на рівні майже 9 млрд. грн. У той же час, Р. КРАМАРЕНКО зазначив, що місто чекає отримання ряду субвенцій з державного бюджету для фінансування об'єктів міської інфраструктури.

"Пріоритетами програми капіталовкладень на 2012 рік ми визначили модернізацію ЖКГ, поліпшення транспортної інфраструктури, реформування соціальної сфери і забезпечення житлом. Отже, головним завданням наступного року визначено фінансування об'єктів, які мають вагомий соціальний ефект для усього міста", - пояснив Р. КРАМАРЕНКО.