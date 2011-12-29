Кількість електронних документів, що надходять до ДПСУ, збільшилась утричі

Кількість електронних документів, що надходять до Державної податкової служби України (ДПСУ), в листопаді ц.р. збільшилась утричі проти листопада 2010 року і склала 2,5 млн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, зазвичай пікове навантаження на портал припадає на останні дні подання квартальної звітності. Так, 8 листопада портал обробив понад 250 тис. документів, а вже 9 листопада був установлений новий історичний максимум - оброблено понад 310 тис. звітів за день.

Для відправлення звітності платники податків частіше користуються послугами наступних провайдерів: Ukr.net - 44,1%, Gmail.com - 13%, Meta.ua - 11%, Mail.ru - 4%, Bigmir.net - 1,3%, Yandex.ru - 1,2%, інші - 24,3%.