«ПриватБанк» гарантує 1 млн. грн. тому, хто допоможе розкрити злочин у Донецьку

«ПриватБанк» гарантує виплату винагороди у розмірі 1 млн. грн. за інформацію, яка сприятиме розкриттю розбійного нападу на відділення банку сьогодні в центрі Донецька і затриманню злочинців. Про це повідомляється на сайті банку.

«Ми шоковані цим звірячим злочином, і висловлюємо щире співчуття рідним і близьким наших співробітників, які загинули від рук бандитів, – сказав голова правління «ПриватБанку» Олександр ДУБІЛЕТ. – З таким звірством ми зустрічаємося вперше за всю свою історію, в банку упевнені, що цей злочин буде розкрито у найстисліші терміни і вбивці людей понесуть покарання».

Також зазначається, що банк надасть всебічну підтримку органам МВС з розслідування усіх обставин трагедії. 30 грудня у «ПриватБанку» оголошений траур за загиблими від рук бандитів співробітниками, а голова правління банку О.ДУБІЛЕТ поїхав до Донецька для того, щоб висловити співчуття сім`ям загиблих від імені всього колективу. Рідним і близьким загиблих буде надано матеріальну допомогу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 15.15 у центрі Донецька було пограбовано відділення “ПриватБанку”, в результаті нальоту злочинців убито 5 осіб.

Даний факт кореспонденту УНІАН підтвердила керівник прес-служби Донецького міського управління міліції Ольга ПОЧКАЛОВА.

Вона додала, що про злочинців «нічого поки не відомо», і правоохоронні органи «зараз тільки проводять необхідну роботу».

За даними Управління зв`язків з громадськістю МВС України, убито охоронця приватної фірми. Пізнання тіл ще четверо убитих ведеться. Встановлюється, з якого знаряддя стріляли, скільки було грабіжників і як вони зникли після скоєння злочину. Також встановлюється, чи вкрадено з банку гроші, відзначили в міліції.

При цьому, згідно з повідомленням, розміщеному на сайті “ПриватБанку”, у результаті сьогоднішнього нападу на відділення банку загинули п`ять співробітників кредитно-фінансової установи.

«За інформацією служби безпеки банку, нападники холоднокровно розстріляли п`ятьох співробітників банку, які від отриманих поранень померли на місці», - зазначається у повідомленні «ПриватБанку».