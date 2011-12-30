Янукович зробив низку доручень щодо пограбування банків у Донецьку й Ізмаїлі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністрові внутрішніх справ Віталію ЗАХАРЧЕНКУ і голові СБУ Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ вжити вичерпних заходів щодо розслідування пограбувань банківських установ у Донецьку та Ізмаїлі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, доповісти про роботу керівники МВС і СБУ мають до 3 січня 2012 року.

В.ЗАХАРЧЕНКУ також доручено забезпечити невідкладні комплексні заходи для посилення охорони правопорядку, насамперед щодо особистої безпеки громадян.

«Крім того, президент доручив голові НБУ Сергію АРБУЗОВУ і керівнику МВС в установленому порядку вжити невідкладних заходів щодо посилення охорони приміщень банків, безпеки перевезень та інкасації готівки. Про виконану роботу вони мають доповісти Главі держави до 31 грудня цього року», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня о 15.15 у центрі Донецька було пограбоване відділення «ПриватБанку», в результаті нальоту злочинців убито 5 осіб.

У зв`язку із цим нападом до Донецька вилетіла посилена слідчо-оперативна група на чолі з начальником Головного управління кримінального розшуку Слідчого управління МВС України Василем ПАСКАЛОМ.

«ПриватБанк» оголосив винагороду у розмірі 1 млн. грн. за інформацію, яка сприятиме розкриттю нападу на відділення банку в Донецьку і затриманню злочинців.

Крім того, 29 грудня злочинець, озброєний газовим пістолетом, скоїв пограбування відділення Ощадбанку в Ізмаїлі Одеської області. Нападник забрав із банку гроші, зробив два постріли вгору і зник у невідомому напрямку. Ніхто з людей не постраждав.