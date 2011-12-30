Азаров очікує, що приріст ВВП у 2012 році становитиме не менше 5%

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що в України є всі можливості для того, щоб забезпечити у 2012 році приріст внутрішнього валового продукту на рівні не менше 5%.

Як повідомляє Урядовий портал, про це він заявив у ефірі програми "Іспит для влади" на Першому національному телеканалі.

"Ми знизили під тиском міжнародних фінансових організацій прогноз ВВП з 5 до 3,9%. Але наше завдання - використати всі можливості для того, щоб забезпечити зростання не менше за 5%. Бажано більше. Чи є у нас такі можливості? Так, є", – сказав М.АЗАРОВ.