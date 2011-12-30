НБУ переглянув розмір активів для всіх груп банків

Національний банк переглянув розмір активів для всіх чотирьох груп банків (найбільші, великі, середні і невеликі).

Про це йдеться у рішенні НБУ № 814 від 23 грудня, текстом якого володіє УНІАН.

Згідно з документом, на 2012 рік Нацбанк затвердив такі вимоги до розмірів активів банків: для групи найбільші - активи понад 15 млрд. грн. (роком раніше - понад 14 млрд. грн.); для групи великі - від 5 до 15 млрд. грн. (раніше - від 4,5 до 14 млрд. грн.); для групи середні - від 3 до 5 млрд. грн. (раніше - від 2 до 4,5 млрд. грн.); для групи невеликі - активи менше 3 млрд. грн. (раніше - менше 2 млрд. грн.).