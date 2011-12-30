Нацбанк включив у групу найбільших банк «Дельта» та «Ощадбанк»

Національний банк включив у групу найбільших банк "Дельта" і Ощадбанк.

Про це йдеться в листі НБУ комбанкам №40-308/5126-15811 від 29 грудня, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

При цьому Нацбанк виключив з групи найбільших банків банк "Форум" і "Кредитпромбанк".

За інформацією НБУ, після вищезгаданих змін кількість банків у групі найбільших залишилася незміннною - 17. До неї входять: "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укрексімбанк", "Райффайзен Банк Аваль", "Укрсиббанк", "Укрсоцбанк", "ВТБ Банк", "Промінвестбанк" "Перший український міжнародний банк", "Альфа-банк" (Україна), банк "Надра", "ОТП Банк", "Фінанси і Кредит", банк "Дельта", "Укргазбанк", "Брокбізнесбанк", "Ощадбанк".

Кількість банків у групі великих скоротилася з 22 до 19. До цієї групи входять: "Ерсте Банк", "Кредитпромбанк", "Форум", "Південний", ING Bank (Україна), "Родовід Банк", "VAB Банк", "Хрещатик", "Фінансова ініціатива", "Кредит-Дніпро", "Імексбанк", "Сведбанк", "УніКредит Банк" "Креді Агріколь Банк", "Універсал банк", "Київська Русь", "Правекс-банк", "Сітібанк", "БТА Банк".

Кількість банків у групі середніх збільшилася з 21 до 22, у групі невеликих - з 115 до 117.