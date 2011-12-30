Нацбанк продовжив термін тимчасової адміністрації в «Інпромбанку» та банку «Столиця»

Національний банк України постановою №481 від 28 грудня продовжив роботу тимчасової адміністрації в ПАТ "Інноваційно-промисловий банк" ("Інпромбанк") до 1 березня 2012 року.

Про це сказано у листі НБУ комбанкам, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

Також повідомляють, що продовжені повноваження працівника Нацбанку - начальника відділу банківського нагляду Управління НБУ в Харківській області Володимира СОЛОВЙОВА.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України своєю постановою №173 від 1 червня ввів тимчасову адміністрацію в ПАТ "Інноваційно-промисловий банк" на три місяці - з 2 червня по 1 вересня 2011 року.

Тимчасовим адміністратором "Інпромбанка" був призначений незалежний експерт Сергій БОГАТИРЬОВ.

Постановою №304 від 1 вересня НБУ продовжив роботу тимчасової адміністрації в ПАТ "Інпромбанк" до 1 листопада 2011 року.

Постановою №381 від 1 листопада НБУ продовжив роботу тимчасової адміністрації в ПАТ "Інпромбанк" до 29 грудня 2011 року, а також звільнив Сергія БОГАТИРЬОВА від виконання обов'язків тимчасового адміністратора банку на підставі поданої заяви.

"Інпромбанк" (м. Харків) заснований у 1993 році.

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Національний банк України своєю постановою №480 від 28 грудня продовжив дію тимчасової адміністрації в ПАТ "Банк Столиця" до 30 січня 2012 року.

Про це сказано у листі НБУ комбанкам, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, також продовжені повноваження тимчасового адміністратора банку Євгенія КУНО.

Довідка УНІАН. Банк "Столиця" заснований у 2004 році.

З 20 липня 2009 року Національний банк ввів тимчасову адміністрацію в ПАТ "Банк "Столиця" на 1 рік. Також був введений мораторій на задоволення вимог кредиторів банку на 6 місяців - з 20 липня 2009 року по 19 січня 2010 року.

19 липня 2010 року НБУ вивів тимчасову адміністрацію з ПАТ "Банк Столиця"

31 січня 2011 року НБУ знову ввів тимчасову адміністрацію в ПАТ "Банк Столиця" на три місяці - з 31 січня по 30 квітня 2011 року. Пізніше НБУ продовжив роботу тимчасової адміністрації до 31 липня.

28 липня НБУ продовжив дію тимчасової адміністрації в ПАТ "Банк Столиця" на три місяці - з 31 липня до 31 жовтня 2011 року.

НБУ своєю постановою №378 від 31 жовтня продовжив дію тимчасової адміністрації в ПАТ "Банк Столиця" на два місяці - до 29 грудня 2011 року.

На 1 квітня 2011 року 97,2422% акцій банку "Столиця" володів Валентин ІСАК (2,7578% - опосередковано).