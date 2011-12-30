НБУ переглянув розмір активів для всіх чотирьох груп банків

Національний банк переглянув розмір активів для усіх чотирьох груп банків (найбільші, великі, середні і невеликі).

Про це йдеться в рішенні НБУ №814 від 23 грудня, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

Також згідно з документом на 2012 рік Нацбанк затвердив наступні вимоги до розміру активів для груп банків: для групи найбільших - активи понад 15 млрд. грн. (роком раніше - понад 14 млрд. грн.); для групи великих банків - активи від 5 до 15 млрд. грн. (раніше - від 4,5 до 14 млрд. грн.); для групи середніх - від 3 до 5 млрд. грн. (раніше - від 2 до 4,5 млрд. грн.); для групи невеликих - активи менше 3 млрд. грн. (раніше - менше 2 млрд. грн.).