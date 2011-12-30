Номінальний ВВП України у III кварталі склав 387,97 млрд. грн.

Номінальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у III кварталі 2011 року склав 387,97 млрд. грн.

Про це повідомляє сайт Державної служби статистики України.

При цьому Держстат залишив без змін оцінку росту ВВП України у III кварталі 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року (у постійних цінах 2007 року) на рівні 6,6%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики України, номінальний валовий внутрішній продукт України за II квартал 2011 року склав 316,48 млрд. грн.

Ріст валового внутрішнього продукту України у II кварталі 2011 року проти показника II кварталу 2010 року (у постійних цінах 2007 року) склав 3,8%.