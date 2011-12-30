Номінальний ВВП України у III кварталі склав 387,97 млрд. грн.
14:17, 30 грудня 2011Фінанси
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Номінальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у III кварталі 2011 року склав 387,97 млрд. грн.
Про це повідомляє сайт Державної служби статистики України.
При цьому Держстат залишив без змін оцінку росту ВВП України у III кварталі 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року (у постійних цінах 2007 року) на рівні 6,6%.
Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики України, номінальний валовий внутрішній продукт України за II квартал 2011 року склав 316,48 млрд. грн.
Ріст валового внутрішнього продукту України у II кварталі 2011 року проти показника II кварталу 2010 року (у постійних цінах 2007 року) склав 3,8%.
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