НБУ прогнозує збільшення ВВП у 2012 р. на рівні 3-4%, у 2013 р. - 4-5%

Національний банк України (НБУ) прогнозує інфляцію у 2012 році - 7%, збільшення валового внутрішнього продукту (ВВП) на рівні 3-4%.

Про це сказано в Макроекономічному огляді, підготовленому Генеральним економічним департаментом Нацбанку і розміщеному на сайті НБУ.

«За умови продовження поточної монетарної політики і відсутності значних зовнішніх шоків, за оцінками Департаменту, споживча інфляція в 2012 році становитиме близько 7%, економічне зростання - 3-4%» - сказано в огляді.

При цьому наголошується, що прогнозування економічного розвитку України на 2012 рік ускладнюється у зв`язку з напруженою ситуацією, яка склалася в Європі, невизначеністю щодо ціни на імпортований газ і пов`язаною з цим структурою бюджету.

У 2013 році, в разі стабілізації світової економіки, НБУ чекає продовження зниження споживчої інфляції (до рівня близько 6%) і вихід темпів економічного зростання на потенційний рівень 4-5%.