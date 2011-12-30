Депутати Львівської облради вважають „нелюдським” проект обласного бюджету-2012

Депутати Львівської обласної ради вважають, що проект обласного бюджету-2012 спрямований на знищення місцевого самоврядування і що „такого нелюдського бюджету Львівщина за роки незалежності ще не мала”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, про це сьогодні заявили під час прес-конференції депутат Львівської облради, голова фракції ВО „Свобода” Ірина СЕХ та голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності Львівської облради Ярослав КАЧМАРИК.

Як зазначається у повідомленні, під час зустрічі з журналістами наголошувалося на тому, що „уперше за останні десятиліття скорочується загальний обсяг видатків обласного бюджету - на 73 млн. грн. у порівнянні з очікуваним виконанням бюджету у поточному році. І це – на тлі збільшення видатків за заробітну плату на 17-20% та видатків на оплату енергоносіїв на 27% та шалених темпів інфляції”.

Наступного року Львівська область отримає вдвічі меншу додаткову дотацію з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів. Не передбачаються і деякі субвенції з державного бюджету інвестиційного характеру: на соціально-економічний розвиток (у 2011 році було 34,8 млн. грн.), на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів (59,2 млн. грн.), на заробітну плату працівникам бюджетної сфери та поліпшення умов праці медичних працівників та інші субвенції.

«Очевидно, що при уточненні державного бюджету частина цих субвенцій буде передбачена, але ми добре розуміємо, який буде механізм їх розподілу: в ручному режимі, на вигідні владі проекти і під конкретних кандидатів до Верховної Ради, які будуть висуватися від провладної політичної сили та її сателітів, - зазначила І.СЕХ. - Але найбільша небезпека цього бюджету полягає в тому, що він відкрито ставить за мету повне знищення місцевого самоврядування на Львівщині».

«Львівська обласна рада працювала над бюджетними питаннями разом з обласною адміністрацією - було звернення від обласної ради до центральних органів влади, в Міністерство фінансів, але коли документ повернувся до нас, то, чесно кажучи, я його не впізнав. Я розумію, що є проблеми державного бюджету, але область ставлять у просто нереальні умови», - заявив голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності обласної ради Ярослав КАЧМАРИК.

За його словами, в проекті обласного бюджету простежується політичний підхід до вирішення економічних проблем.

«Мені здається, всі депутати, які думають про добробут людей, не підтримають цей проект, - зазначив він. - Процес бюджетування дивний, виходить, що невідомо хто в Києві знає, що будувати на Львівщині. Аналогічна ситуація складається з розподілом державної субвенції на ремонт та будівництво доріг. Зі 127 млн. майже 100 буде розподілено на базовий рівень та конкретні об’єкти. Як відомо, зростає плата за енергоносії, а в середньому тарифи зростуть на 27%. Як вижити простому народу в такій ситуації? Основне джерело - субсидія. Але на наступний рік сума субсидій зменшена на 54 млн. і становить 84% від суми, закладеної попереднього року. Так само мене дещо дивує позиція щодо радіо і телебачення, преси та інформації, суму видатків на які зменшили майже удвічі».

Як зазначив Я.КАЧМАРИК, у депутатів є достатньо аргументів, щоб переконати адміністрацію, що бюджет має бути іншим, і попри те, що за законодавством обласна рада має ухвалити бюджет в двотижневий термін після підписання, депутати не вирішуватимуть питання поспіхом.