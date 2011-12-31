Двоє затриманих за підозрою в розстрілі співробітників ПриватБанку в Донецьку зізнаються у скоєному

Двоє затриманих за підозрою в розстрілі п’ятьох співробітників ПриватБанку в Донецьку у своїх свідченням зізнаються у скоєному.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначили в УЗГ, наразі встановлено, що один з затриманих був фахівцем зі встановлення камер зовнішнього відеоспостереження, версія про особистий конфлікт з кимось із співробітників банківської установи не підтвердилася.

Втім наразі встановлено, що обидва чоловіки зайшли до відділення банку з метою пограбування і вже навіть отримали чималу суму грошей, але один із співробітників банку натиснув так звану тривожну кнопку і сигналізацію «Ревун». Як зазначили в МВС, напевне нападники злякалися і вчинили стрілянину, після чого, залишивши сумку з грошима, втекли.

Наразі встановлюється, де вони сховали зброю, де її придбали тощо.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня в центрі Донецька було пограбовано відділення ПриватБанку, в результаті нальоту злочинців убито 5 осіб.

ПриватБанк оголосив винагороду в розмірі 1 млн. грн. за інформацію, що сприятиме розкриттю нападу на відділення банку й затриманню злочинців.