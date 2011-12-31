Клюєв заявив про порушення Мінохоронздоров’я при закупівлі ліків

Мінекономрозвитку виявило недотримання Міністерством охорони здоров‘я України вимог законодавства під час закупівлі ліків. Про це заявив журналістам перший віце-прем‘єр-міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінекономрозвитку, порушення виявлено під час моніторингу процедур закупівель «відкриті торги» атиретровірусних препаратів.

За словами А КЛЮЄВА, фахівці міністерства констатували, що виявлені порушення безпосередньо вплинули на об‘єктивність вибору переможця.

Йдеться про порушення вимог частини 4 ст. 24 Закону – встановлення у документації конкурсних торгів умов, непередбачених чинним законодавством. Також йдеться про порушення вимог ст. 29 Закону – допущення до оцінки учасника, пропозиція якого не відповідає умовам документації конкурсних торгів, зазначили у прес-службі.

За результатами проведеного моніторингу підготовлено інформаційно-аналітичну довідку, яка направлена до Кабінету міністрів, йдеться у повідомленні.