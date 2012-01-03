З 1 січня набув чинності закон про спрощену систему оподаткування

З 1 січня набув чинності закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності».Відповідно до закону, повідомляє Державна податкова служба України у м.Київ, ведення малого бізнесу за спрощеною системою зазнає певних змін, насамперед платники єдиного податку поділені на категорії.

Зокрема, до першої категорії увійшли підприємці-спрощенці, у яких сума доходу не перевищуватиме 150 тис. грн. Для них ставка єдиного податку становить від 1% до 10% мінімальної заробітної плати. Ці «спрощенці» не повинні мати найманих працівників.

До другої категорії віднесені підприємці, дохід яких не перевищуватиме 1 млн. грн., а кількість найманих працівників – 10 осіб. Ставка єдиного податку для них становить від 2% до 20% мінімальної заробітної плати.

До третьої категорії входять підприємці, у яких сума виручки не перевищуватиме 3 млн. грн., а кількість працюючих – 20 осіб. Щодо ставки оподаткування цієї категорії, то вона буде на рівні 5% без сплати податку на додану вартість (ПДВ) та на рівні 3% у випадку паралельної реєстрації платником ПДВ.

До четвертої групи належать підприємці чи юридичні особи, обсяг доходів яких не перевищує 5 млн. грн. Вони зможуть наймати до 50 працівників. Ставка податку встановлена на рівні 3% чи 5%.

Суб`єкти господарювання, які були платниками єдиного податку, а також юридичні і фізичні особи-підприємці, які були платниками інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом, та вирішили з 1 січня перейти на спрощену систему оподаткування, повинні подати відповідну заяву не пізніше 25 січня 2012 року. Заява щодо вибору спрощеної системи також подається не пізніше 25 січня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності".