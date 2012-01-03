Cуд узяв під варту підозрюваних у розстрілі п'яти працівників ПриватБанку

У Донецьку суд узяв під варту підозрюваних у розстрілі п'яти працівників ПриватБанку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

У повідомленні наголошується, що стосовно двох підозрюваних у скоєнні нападу на відділення для VIP-клієнтів ПриватБанку, за поданням слідства, узгодженого з прокуратурою Донецької області, Ленінським районним судом міста 31 грудня 2011 року обраний запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Заарештовані поміщені в СІЗО.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня в центрі Донецька було скоєно пограбування відділення ПриватБанку, внаслідок нальоту злочинців було вбито п'ять працівників банку.

31 грудня в Управлінні по зв'язках з громадськістю МВС України оголосили про затримання двох за підозрою в скоєнні цього злочину. Правоохоронцями встановлено, що один із затриманих був фахівцем зі встановлення камер зовнішнього відеоспостереження, версія про особистий конфлікт з кимось із працівників банківської установи не підтвердилася.