Посаду президента Європейського інвестиційного банку обійняв Вернер Хойєр
10:44, 03 січня 2012Фінанси
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Брюссель. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) очолив представник ФРН, колишній державний секретар Міністерства закордонних справ Німеччини Вернер ХОЙЄР.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено управляючими банку – міністрами фінансів країн-членів ЄС 21 грудня 2011 року.
Таким чином, В.ХОЙЕР став сьомим президентом ЄІБ з моменту заснування банку у 1958 році.
60-річний В.ХОЙЄР замінив на цій посаді Філіпа МЕЙСТАДТА, який очолював ЄІБ протягом 12 років.
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