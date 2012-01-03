Питання про перебування Греції в єврозоні має вирішитися у січні-березні

Питання, чи залишиться Греція в єврозоні, має вирішитися у першому кварталі 2012 року, повідомив керівник об'єднання грецьких банків і голова найбільшого в країні комерційного банку National Bank of Greece Васіліс РАПАНОС, передає РІА “Новости”.

"Або ми залишимося в єврозоні, понизивши рівень життя для кожного, або вийдемо з євро і повернемося на кілька десятиліть в минуле", - сказав на новорічному заході афінської біржі В.РАПАНОС.

Греція веде переговори щодо реалізації нової кредитної угоди з ЄС, яка включає 130-мільярдний пакет допомоги в обмін на чергові заходи зі скорочення витрат. Критичне значення мають консультації з приватними інвесторами, яким ЄС наказав "добровільно" списати 50% грецького суверенного боргу. Це дозволить скоротити 360-мільярдний борг країни приблизно на 100 мільярдів євро. Після цього Греція має одержати приблизно 90-мільярдний стабілізаційний пакет на рекапіталізацію банків і фінансування зовнішнього боргу, а також на закриття "проломів" у бюджеті.

Лідери Євросоюзу і найбільших країн єврозони погрозили, що Греція може бути виведена зі складу валютного союзу, якщо не виконає програму. При цьому юридичні процедури для виходу з єврозони в основних документах ЄС відсутні.

До теперішнього часу програма кредитування країни в обмін на скорочення витрат з метою понизити дефіцит не була успішною. Як очікується, бюджетний дефіцит становитиме в 2011 році більш як 9% ВВП проти приблизно 10,5% у 2010 році. При цьому борг Греції продовжує зростати, також підвищуються витрати бюджету, а доходи знижуються. Скорочення державних витрат негативно позначилося на сукупному попиті і реальній економіці, і спад ВВП в 2011 році має перевищити 6% ВВП. При цьому 2012 рік, як очікується, стане п'ятим поспіль роком економічного спаду.