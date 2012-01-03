З 1 січня видача дозвільних документів має здійснюватися за принципом «єдиного вікна»

З 1 січня 2012 року в Україні видача дозвільних документів має здійснюватися за принципом «єдиного вікна».

Це передбачено Законом «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності», що набув чинності з 1 січня ц.р.

Закон змінює порядок взаємодії між органами влади і суб`єктами господарювання на регіональному рівні - прийом і видача дозвільних документів здійснюватиметься виключно через державних адміністраторів у дозвільному центрі. Таким чином, планується перейти від принципу «єдиного офісу» до принципу «єдиного вікна».

Станом на 10 грудня 2011 року в Україні діяли 680 дозвільних центрів, організаційно відповідних законодавству.