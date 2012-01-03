За перший робочий день 2012 року надійшло 30 тисяч заяв від «спрощенців»

За перший робочий день 2012 року більше 30 тисяч платників подали заяви про перехід на нову модель спрощеної системи оподаткування, повідомили УНІАН в прес-службі ДПСУ.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Верховна Рада затвердила зміни до Податкового Кодексу, якими регламентується подальша діяльність «спрощенців». Згодом Міністерство фінансів запровадило нові форми відповідних документів.

Державна податкова служба повідомляє, що підприємцям-спрощенцям необхідно до 25 січня 2012 року включно подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування.

Кінцевий термін сплати єдиного податку за січень – 20 січня 2012 року.

Форма свідоцтва платника єдиного податку, порядок видачі свідоцтва, форма та порядок подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, а також форма розрахунку доходу за попередній календарний період можна подивитись на веб-сайті ДПС України ТУТ.