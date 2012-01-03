Кабмін пропонує спростити підприємцям відкриття банківських рахунків

Кабінет Міністрів пропонує дозволити підприємцям відкривати рахунки в банках як на підставі документів з податкових органів, які підтверджують взяття підприємців на облік, так і на підставі виписки з державного реєстру юридичних і фізичних осіб-підприємців, що видається держреєстратором при проведенні реєстрації підприємця.

Вказаний урядовий законопроект розміщений на офіційному сайті Верховної Ради (№9661 від 29 грудня 2011 року).

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, метою документа є впровадження принципу «єдиного вікна» при здійсненні держреєстрації суб`єктів господарювання.