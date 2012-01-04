Торги доларом на міжбанку сьогодні відкрилися зниженням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,0350/8,0440 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту впали – 0,2438/0,2443, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,4945/10,5150.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3060/1,3062 (четвер, 29 грудня 2011 р., – 1,2917/1,2919).

У четвер, 29 грудня 2011 р., Нацбанк на ринок не виходив.