Мінськ. У Білорусі сьогодні зріс курс долара - з 8 тис. 350 білоруських рублів до 8 тис. 400 білоруських рублів за один долар.

Як передає кореспондент УНІАН, такі результати оприлюднила Білоруська валютна-фондова біржа за результатами сьогоднішніх торгів.

Таке різке зростання долара в Білорусі спостерігається вперше за останні місяці.

Вартість євро також зросла - з 10 тисяч 850 білоруських рублів до 10 тисяч 950 білоруських рублів.

Торги російським рублем припинено у зв`язку з вихідними днями в Росії.

Як повідомляв УНІАН, рік тому, з 1 січня 2011 року, в Білорусі відбувся обвал національної валюти.

У травні 2011 року Національний банк Білорусі був вимушений оголосити про девальвацію білоруського рубля на 55%. В результаті такого рішення автомобільне пальне у Білорусі подорожчало на 20%, а обіцяна Президентом Олександром ЛУКАШЕНКОМ середня зарплата у 500 доларів, за підрахунками незалежних економістів, зменшилася до 200 доларів.

Протягом 2011 року білоруський рубль знецінився більш ніж на 70%.