Кабмін пропонує спростити механізм відкриття рахунків у банках для нових підприємств

Кабінет міністрів України пропонує парламенту ухвалити два законопроекти, які спрощують механізм відкриття рахунків у банках для нових підприємств.

Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ, повідомляється на урядовому порталі.

Зокрема, уряд вніс до Верховної Ради законопроекти «Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

За словами А.КЛЮЄВА, це черговий логічний крок щодо спрощення процедури започаткування бізнесу в Україні. Перший віце-прем`єр пояснив, що на сьогодні, згідно з законом про реєстрацію підприємців, державний реєстратор передає органам статистики, податкової служби та Пенсійного фонду України відомості щодо реєстрації підприємств. Проте досі діють нормативно-правові акти, якими передбачено при відкритті рахунку у банку надання окремих довідок про взяття суб’єкта господарювання на облік в органах держстатистики, податкової служби та Пенсійного фонду. Інакше кажучи, додав він, банки зобов’язані вимагати такі довідки, а це означає, що підприємці досі вимушені звертатися у три інстанції, витрачати зайвий час та гроші.

А.КЛЮЄВ підкреслив, що запропоновані законопроекти мають реалізувати принцип «єдиного вікна», щоб підприємець подавав для відкриття рахунку у банку лише виписку з Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізичних осіб. За його словами, пропонується, що у виписці, яку підприємець отримуватиме в державного реєстратора безкоштовно, будуть автоматично вказані дані про взяття суб’єкта господарювання на облік у органах державної статистики, податкової служби та Пенсійного фонду. Всі необхідні дані, наголосив А.КЛЮЄВ, державний реєстратор має отримати самостійно.

«Ми будемо й надалі скорочувати кількість зайвих довідок та виписок, які підприємці повинні збирати під час спілкування із державою та місцевою владою», - наголосив він.