Дефіцит платіжного балансу України в січні-листопаді становив 2,4 млрд. дол.

Дефіцит зведеного платіжного балансу України в січні-листопаді 2011 року становив 2,357 млрд. дол. порівняно з профіцитом 5,712 млрд. дол. за відповідний період 2010 року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Зокрема, за даними НБУ, дефіцит платіжного балансу в листопаді 2011 р. становив 870 млн. дол. (у жовтні - 1,564 млрд. дол.).

Дефіцит поточного рахунку в листопаді 2011 р. виріс до 1,616 млрд. дол. (порівняно з 1,471 млрд. дол. у жовтні). За січень-листопад 2011 р. дефіцит поточного рахунку виріс до 8,746 млрд. дол. (порівняно з 2,127 млрд. дол. у січні-листопаді 2010 року).

Фінансовий і капітальний рахунок у листопаді ц.р. був профіцитним - 746 млн. дол., порівняно з дефіцитом у 0,93 млн. дол. у жовтні. За січень-листопад 2011 р. профіцит фінансового рахунку становив 6,389 млрд. дол. порівняно з 7,839 млрд. дол. за відповідний період 2010 року.

Довідка УНІАН. Профіцит платіжного балансу України в 2010 році становив 5,031 млрд. дол. порівняно з дефіцитом 13,726 млрд. дол. у 2009 році.