У Києві почалася кампанія з декларування громадянами своїх доходів

У Києві з 1 січня 2012 року почалася кампанія з декларування громадянами свого майнового стану і доходів, одержаних протягом 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в Державній податковій адміністрації в м. Києві.

У податковій нагадали, що декларування доходів пов`язане з виконанням платниками податків вимог Податкового кодексу України, згідно з положеннями якого річні податкові декларації про майновий стан і доходи для платників податку на доходи фізичних осіб подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року, - до 1 травня року, який настає за звітним.

При цьому при реалізації платниками податку права на податкову знижку термін представлення декларації не обмежується 1 травня.

У Київській податковій інспекції наголосили, що в 2012 році змінилася форма декларації про майновий стан і доходи, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 7 листопада 2011 року "Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи і Інструкцію щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи".

Обов`язок з подання декларації у платника податку на доходи фізичних осіб виникає у разі отримання ним протягом звітного 2011 року окремих видів оподатковуваних податком доходів. Зокрема, йдеться про доходи, з яких при їх нарахуванні або виплаті податок не утримувався, але які не звільнені від оподаткування. Крім того, підставою для декларування є доходи, які оподатковуються за ставками, встановленими п. 167.1 ст. 167 Кодексу, виплачуються платникові двома або більше податковими агентами і при цьому загальна сума такого доходу за будь-який календарний місяць перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (у 2011 році – 9410 грн.)

Громадяни також зобов`язані декларувати доходи, одержані від особи, яка не є податковим агентом, тобто від нерезидента або фізичної особи, яка не має статусу суб`єкта підприємницької діяльності або не є особою, що здійснює незалежну професійну діяльність, а також зарубіжні доходи.

У податковій інспекції також відзначили, що фізична особа зобов`язана самостійно визначити суму податкового зобов`язання в поданій нею декларації і сплатити вказане податкове зобов`язання до 1 серпня поточного року.