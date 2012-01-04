На міжбанку торги доларом і євро закрилися зниженням котирувань

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0350/8,0440, до 12:00 ціни зросли до 8,0570/8,0635. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,0460/8,0530 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2438/0,2443, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2440/0,2444. До закриття торгів ціни знизилися - 0,2437/0,2441. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 31,6700 (-0,1480).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3060/1,3062, а до 15:00 впали до 1,2978/1,2980.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,4945/10,5150, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,5140/10,5265. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH впали до 10,4505/10,4635.