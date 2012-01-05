Торги доларом на міжбанку відкрилися зростанням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,0430/8,0490 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2430/0,2434, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,3960/10,4060. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,2910/1,2912 (середа, 4 січня – 1,3060/62).

У середу, 4 січня, Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH – 7,9810/7,9910.