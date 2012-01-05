Обсяг продажу валюти на міжбанку 4 січня склав 738,3 млн. доларів

Обсяг продажу валюти на міжбанківському ринку 4 січня склав 738,3 млн. дол. (в еквіваленті), що на 935 млн. дол. менше, ніж за попередній день торгів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Із загального обсягу сума продажу доларів склала 614,7 млн. дол.

За даними Нацбанку, обсяги торгів на міжбанку в останні три сесії 27-29 січня 2011 були піковими і перевищували 1 млрд. дол. Вони склали 1,336 млрд. дол., 1,214 млрд. дол., 1,673 млрд. дол., відповідно.