Столичні платники податків у 2011 р. перерахували до зведеного бюджету 75,7 млрд. грн.

Столичні платники податків у 2011 році перерахували до зведеного бюджету 75,7 млрд. грн. податків і зборів, що на 18,8 млрд. грн. більше порівняно з 2010 роком.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) в м. Києві, такі дані озвучила голова комісії з проведення реорганізації ДПА у м. Києві, голова ДПС у м. Києві Ірина НОСАЧОВА.

За її словами, до держбюджету столичні податківці направили більш як 67 млрд. грн. податків і зборів, до столичного бюджету сплачено 8,8 млрд. грн. Порівняно з минулим роком бюджет Києва додатково одержав майже 1 млрд. грн. податків.