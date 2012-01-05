Кабмін пропонує дозволити територіальним підрозділам видавати ліцензії

Кабінет Міністрів України пропонує передбачити право територіальних підрозділів органів ліцензування видавати ліцензії на здійснення певних видів господарської діяльності.

Як сказано у переданому УНІАН коментарі першого віце-прем`єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА, відповідна норма передбачена в поданому урядом і зареєстрованому у Верховній Раді законопроекті №9654 про внесення змін до Закону «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Документом пропонується закріпити, що «орган ліцензування може делегувати відповідні повноваження своїм територіальним органам».

За словами А.КЛЮЄВА, законопроектом також пропонується відмінити плату за видачу копій ліцензій - органи ліцензування повинні видавати їх безплатно.

Згідно з чинним Законом «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», розмір плати за видачу копії ліцензії становить один неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

А.КЛЮЄВ також запевняє, що цей законопроект визначає критерії та чіткіші процедури ліцензування, спрощує та уніфікує принципи і процедури отримання ліцензій і їх копій.

Законопроект пропонує визначити 40 видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню відповідно до норм базового закону про ліцензування (на сьогодні таких видів передбачено 45), і 16 видів діяльності - згідно зі спеціальними законами (на сьогодні існує 11 таких видів).