Долар і євро на міжбанку подешевшали

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0430/8,0490, до 12:00 ціни знизилися до 8,0410/8,0440. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0405/8,0430 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2430/0,2434, до 12:00 ціни знизилися до 0,2416/0,2420. До закриття торгів ціни досягли мінімуму - 0,2411/0,2415. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 32,0145 (+0,3445).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2910/1,2912, а до 15:00 впали до 1,2840/1,2842.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,3960/10,4060, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,3420/10,3500. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH становили 10,3180/10,3250.