ДПСУ: 20 січня закінчиться строк сплати єдиного податку для першої та другої груп спрощенців

Строк сплати єдиного податку для першої та другої груп спрощенців закінчиться 20 січня 2012 року, повідомили УНІАн в прес-службі ДПСУ.

З набуттям чинності Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності” (від 04.11.11 № 4014-VI) платники єдиного податку першої і другої груп сплачують податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа поточного місяця.

Тобто спрощенці першої і другої груп до 20 січня 2012 року включно мають сплатити єдиний податок за січень 2012 року, а не за лютий, як це було раніше, пояснюють в ДПСУ.

Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.