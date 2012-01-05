«ПриватБанк» не підтверджує інформацію про викрадення 5,5 млн. грн. при пограбуванні в Донецьку

Прес-служба «ПриватБанку» не підтверджує інформацію про викрадення 5,5 млн. грн. при пограбуванні відділення банку в Донецьку.

Так, сьогодні в ряді Інтернет-ЗМІ з`явилася інформація, з посиланням на працівників центрального управління банку, про те, що при пограбуванні відділення «ПриватБанку» в Донецьку було викрадено понад 5,5 млн. грн.

У прес-службі банку таку інформацію УНІАН не підтвердили.

Також нагадаємо, що на брифінгу 3 січня міністр внутрішніх справ України Віталій ЗАХАРЧЕНКО повідомив, що в момент нападу в банківському відділенні, зокрема в одній з кас, було 2800 грн. Крім того, в приміщенні менеджерів знаходилося ще понад 1 млн. грн., 67 тис. доларів і понад 1 тис. євро. «Втім, у депозитарій і касу вони (грабіжники - УНІАН) не встигли зайти, що свідчить про те, що вони поспішали», - сказав В.ЗАХАРЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2011 року в центрі Донецька було скоєне пограбування відділення «ПриватБанку», внаслідок нальоту злочинців було вбито п`ятьох працівників банку.

Того ж дня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністру внутрішніх справ В.ЗАХАРЧЕНКУ і голові СБУ Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ вжити всі заходи для розслідування пограбувань банківських установ у Донецьку та Ізмаїлі. Згідно з дорученням глави держави, доповісти про роботу керівники МВС і СБУ мали до 3 січня 2012 року.

31 грудня Управління по зв`язках з громадськістю МВС України повідомило про затримання двох підозрюваних у скоєнні цього злочину. Працівниками МВС встановлено, що один із затриманих був фахівцем зі встановлення камер зовнішнього відеоспостереження.

Наданий момент заарештовані знаходяться в СІЗО.