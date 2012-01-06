До загального фонду держбюджету в 2011 році надійшло 265,8 млрд. грн.

У січні-грудні 2011 року до загального фонду Державного бюджету України, за оперативними даними, надійшло 265 млрд. 822,6 млн. грн, що на 58 млрд. 350 млн. грн., або на 28,1% більше відповідного показника 2010 року.

Про це повідомляється на сайті Державної казначейської служби України.

Згідно з повідомленням, податку на прибуток підприємств надійшло 54 млрд. 739,4 млн. грн., що на 18 млрд. 775,2 млн. грн., або на 52,2% більше відповідного показника 2010 року.

ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) у січні-грудні 2011 року надійшло 76 млрд. 175,5 млн. грн, що на 22 млрд. 538,5 млн. грн., або на 42% більше відповідного показника 2010 року.

ПДВ із ввезених на територію України товарів в січні-грудні 2011 року надійшло 93 млрд. 168,2 млн. грн, що на 19 млрд. 817,9 млн. грн або на 27% більше відповідного показника 2010 року.

До спеціального фонду державного бюджету за січень-грудень 2011 р. надійшло 48 млрд. 795,6 млн. грн (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ і субвенцій з місцевого бюджету).

У січні-грудні 2011 року відшкодовано ПДВ на суму 42 млрд. 779,1 млн. грн, зокрема, здійснено автоматичне відшкодування ПДВ 326 платникам на суму 15 млрд. 797, 2 млн. грн., із них у грудні 2011 року - 220 платникам на суму 1 млрд. 973,7 млн. грн.