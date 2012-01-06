Торги доларом на міжбанку відкрилися зниженням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,0380/8,0420 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту зросли – 0,2504/08, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,3150/10,3240. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують знижуватися – 1,2810/12 (четвер - 1,2910/12).

У четвер Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH – 7,9810/7,9910.